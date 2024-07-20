'Dur' ihtarına uymayan suç makineleri yakalandı

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kovalamaca sonucu durdurulan araçtan polis telsizi ve yeleği çıkarken, araç içerisindeki 2 kişi de yakalandı.

'Dur' ihtarına uymayan suç makineleri yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kovalamaca sonucu durdurulan araçtan polis telsizi ve yeleği çıkarken, araç içerisindeki 2 kişi de yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulamada, bir otomobil ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet polis yeleği, 1 adet telsiz ve 1 adet hassas terazi bulundu. Araç içerisinde bulunan şahısların yapılan sorgularında S.Ö.’nün (27) hırsızlık, tehdit, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından 4 adet suç kaydı bulunduğu, M.K.’nın (27) da uyuşturucu madde satın almak, bilişim sistemleri kullanmak suretiyle hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması ve birden fazla kişi tarafından yağma suçlarından 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan da toplam 18 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

'Dur' ihtarına uymayan suç makineleri yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan suç makineleri yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan suç makineleri yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan suç makineleri yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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