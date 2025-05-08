Talas'ta tartıştığı yaşlı babasını öldürdü

Talas ilçesinde E.R.(58), tartışma yaşadığı babası M.R.'yi (83) bıçaklayarak öldürdü.

Talas'ta tartıştığı yaşlı babasını öldürdü

Olay, saat 10.20 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre M.R. ile oğlu E.R. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada R.E., babasını bıçaklandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.R.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. M.R.’nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren E.R. gözaltına alınarak  polis merkezine götürüldü.

Haber Merkezi

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