Talas'ta yeni yatırım fırsatında geri sayım

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 2 villa parseli ve 1 konut parselinden oluşan taşınmazlar, düzenlenecek ihale ile satışa sunulacak. Satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi'nin yeni yatırım ve hizmetlerinde kullanılacak.

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  • 19.09.2023 13:11
  • Güncelleme: 19.09.2023 13:18
Talas'ta yeni yatırım fırsatında geri sayım
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 2 villa parseli ve 1 konut parselinden oluşan taşınmazlar, düzenlenecek ihale ile satışa sunulacak. Satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi’nin yeni yatırım ve hizmetlerinde kullanılacak.

Belediye Meclis Salonu’nda 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek ihalede ilk olarak Talas Mevlana Mahallesi’nde 2264 da 1 parsel üzerinde yer alan konut arsası satışa sunulacak. Kapalı zarf usulüyle yapılacak ihalenin muhammen bedeli 40 milyon lira olarak belirlendi. Daha sonra Yukarı Talas’ta bulunan 2 villa parselinin satış ihalesine geçilecek. Bu parsellerin muhammen bedeli ise 1 milyon 250 bin lira olacak.

Günün son ihalesinde ise Başakpınar ve Reşadiye Mahallelerinde bulunan fırınların kiralama ihalesi gerçekleştirilecek. Katılımın yoğun olması beklenen ihale ile ilgili detaylı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/ 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir.

İHA

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