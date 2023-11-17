Talas'ta yöneticilere protokol bilgilendirmesi

Talas Belediyesinde eğitim programları aralıksız devam ediyor. Daha önce iletişim, acil durumlarda tıbbi müdahale, mevzuat, yazışma kuralları ve iş güvenliği gibi çeşitli eğitim programları düzenlenen Talas Belediyesinde şimdi de yöneticilere yönelik protokol ve resmi kurallar konusunda bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

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  • 17.11.2023 12:21
  • Güncelleme: 17.11.2023 14:41
Talas'ta yöneticilere protokol bilgilendirmesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesinde eğitim programları aralıksız devam ediyor. Daha önce iletişim, acil durumlarda tıbbi müdahale, mevzuat, yazışma kuralları ve iş güvenliği gibi çeşitli eğitim programları düzenlenen Talas Belediyesinde şimdi de yöneticilere yönelik protokol ve resmi kurallar konusunda bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Emekli Mülkiye Müfettişi Mehmet Çoban tarafından Talas Belediyesi Meclis Salonunda verilen bilgilerde protokol kuralları ve resmi nezaket gibi konular üzerinde duruldu. Sekizincisi düzenlenen eğitim programında konuşan Mehmet Çoban, Talas’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek eğitime verdiği önem ve destekten dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

İki bölüm halende gerçekleşen yaklaşık 2 saat süren programın ilk bölümünde sinevizyon eşliğinde protokol kurallarına dair genel konular aktarılırken ikinci bölümde yöneticilerden gelen sorular cevaplandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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