Sonbaharın son maharetli elleri

Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ 19 Kasım Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

İlçenin tarihi güzelliklerini barından Harman Mahallesi Meydanına her ayın 1. ve 3. pazar günü kurulan pazarda her zaman olduğu gibi birbirinden kıymetli el emeği ürünler, alıcılarını bekliyor olacak.

El işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturan pazarda, ayrıca ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunuluyor.