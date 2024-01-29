Talas'taki Okullarda Sömestr Temizliği

İlçe genelindeki okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kolları sıvayan Talas Belediyesi, okulların tamamında detaylı hijyen ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Özellikle haşerata karşı yapılan ilaçlama ile daha sağlıklı bir ortam sağlanırken sınıflar başta olmak üzere koridor ve lavabolarda da hijyen ilaçlaması yapılıyor. Talas genelindeki 57 eğitim kurumunda başlatılan uygulamayla öğrencilerin eğitime daha sağlıklı koşullarda devam etmesi sağlanacak. 2 ekip halinde yürütülen çalışmalarda okulun her noktası temizlenip dezenfekte edildi.

Yapılan çalışmalarla birlikte Talas’ta okullar ikinci yarıyıla temiz ve hijyenik girmiş olacak.