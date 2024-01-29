TVF: Spor Toto: 3 - Develi Belediyespor: 2

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Spor Toto'ya 3-2 mağlup oldu.

TVF: Spor Toto: 3 - Develi Belediyespor: 2
Kayseri GündemEditör

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 17. haftasında Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Spor Toto’ya 3-2 mağlup oldu.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı

Spor Toto: Petric, Mustafa Koç, Vuciceviç, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Selçuk Keskin (Ümit Demir, Mustafa Cengiz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Batuhan Avcı, Yiğit Savaş Kaplan)

Develi Belediyespor: Muhammet Ertuğrul, Abreu, Abdullah Çam, Kemal Kayhan, Kolodinsky, Nikitin (Metin Durmuş, Enis Ali Ay, Yasin Aydın, Egecan Avcıl, Burak Çevik)

Setler:

1.Set: 25-27 (Develi Belediyespor lehine)

2.Set: 25-20 (Spor Toto lehine)

3.Set: 25-14 (Spor Toto lehine)

4.Set: 25-27 (Develi Belediyespor lehine)

5.Set: 15-12 (Spor Toto lehine)

Süre: 139 dakika (30, 29, 24, 35, 21)

İHA
Kayseri Gündem

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