TVF: Spor Toto: 3 - Develi Belediyespor: 2
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Spor Toto'ya 3-2 mağlup oldu.
AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 17. haftasında Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Spor Toto’ya 3-2 mağlup oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı
Spor Toto: Petric, Mustafa Koç, Vuciceviç, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Selçuk Keskin (Ümit Demir, Mustafa Cengiz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Batuhan Avcı, Yiğit Savaş Kaplan)
Develi Belediyespor: Muhammet Ertuğrul, Abreu, Abdullah Çam, Kemal Kayhan, Kolodinsky, Nikitin (Metin Durmuş, Enis Ali Ay, Yasin Aydın, Egecan Avcıl, Burak Çevik)
Setler:
1.Set: 25-27 (Develi Belediyespor lehine)
2.Set: 25-20 (Spor Toto lehine)
3.Set: 25-14 (Spor Toto lehine)
4.Set: 25-27 (Develi Belediyespor lehine)
5.Set: 15-12 (Spor Toto lehine)
Süre: 139 dakika (30, 29, 24, 35, 21)