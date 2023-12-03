Kayserispor, deplasmandan galibiyetle döndü: 0-1

Süper Lig'in 14. Haftasında Kayserispor, Trabzonspor'a konuk oldu. Çekişmeli geçen müsabakada ilk yarı golsüz tamamlanırken Bahoken'in son dakikalarda attığı golle galibiyeti bulan Kayserispor, deplasmandan 3 puanla döndü.

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  • 03.12.2023 19:02
  • Güncelleme: 03.12.2023 19:02
Kayserispor, deplasmandan galibiyetle döndü: 0-1

Süper Lig’in 14. Haftasında Kayserispor Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarının golsüz tamamlandığı çekişmeli müsabakada Bahoken’in maçın son anlarında attığı golle galibiyeti alan Kayserispor, deplasmanda 3 puan almayı başardı.
GOL… 88’ Sağdan Gökhan’ın ortasını karşılayan Bahoken, ön direkten kafa vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi. 0-1
MAÇIN KİMLİĞİ
STAT: Papara Park 
HAKEMLER: Ümit Öztürk, M. Tuğberk Curbay, Mehmet Akıncık 
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, M. Hosseini, J. Attamah, L. Carole (58’ Uzodimma), A. Karimi, Ramazan Civelek (70’ Mane), Boa Morte, O. Kemen (70’ Arif Kocaman), M. Cardoso (82’ Bahoken),  M. Thiam
TRABONSPOR: Uğurcan Çakır, J. Larsen, Rayyan Baniya, S. Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir (64’ Enis Destan), N. Pepe (38’ Bakasetas), Abdülkadir Ömür (78’ Umut Güneş), Trezeguet (78’ T. Teklic), E. Visca (64’ D. Kourbelis), P. Onuachu
GOLLER: 88’ Bahoken (Kayserispor)
SARI KART: Abdülkadir Ömür ve Teklic (Trabzonspor)

1ha

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