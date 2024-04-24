Talasgücü Belediyespor 9. kez kazandı

TFF 3. Lig'de mücadele eden Talasgücü Belediyespor, bu sezon ligdeki dokuzuncu galibiyetini aldı.

Talasgücü Belediyespor 9. kez kazandı
Kayseri GündemEditör

TFF 3. Lig’de mücadele eden Talasgücü Belediyespor, bu sezon ligdeki dokuzuncu galibiyetini aldı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, ligin 29. haftasını galibiyetle kapattı. Sarı lacivertliler evinde oynadığı maçta Artvin Hopaspor’u son saniyede attığı golle 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Talasgücü Belediyespor, geride kalan 29. hafta sonunda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 31 puan topladı.

Talasgücü Belediyespor, Mardin 1969 Spor, Gümüşhane Sportif Faaliyet A.Ş. (2), Edirnespor, Karabük İdman Yurdu, Malatya Arguvanspor, Tarsus İdman Yurdu, Kırıkkalegücü ve Artvin Hopaspor’u mağlup etmeyi başardı. Sarı lacivertliler sezonun son maçında hafta sonu deplasmanda Malatya Arguvanspor’a konuk olacak.

Talasgücü Belediyespor 9. kez kazandı
İHA
Kayseri Gündem

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