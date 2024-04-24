Talas altyapıda uluslararası maç

Erciyes Koleji Erasmus Plus Ka121 Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında Romanya'nın Moreni kentinden gelen öğrenciler, Talasgücü Belediyespor altyapı takımı ile dostluk maçı yaptı. Maçı izleyen Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, gençleri tebrik etti.

Talas altyapıda uluslararası maç
Kayseri GündemEditör

Erciyes Koleji Erasmus Plus Ka121 Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında Romanya’nın Moreni kentinden gelen öğrenciler, Talasgücü Belediyespor altyapı takımı ile dostluk maçı yaptı. Maçı izleyen Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, gençleri tebrik etti.

Harman Mahallesindeki Talasgücü Belediyespor tesislerinde gerçekleşen müsabakayı Başkan Yalçın’ın yanı sıra, Erciyes Koleji ile yabancı gençlerin öğretmenleri birlikte izledi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçta top bir kaleden diğerine geçti. Her iki takım oyuncularının mekik dokuduğu sahada karşılaşma 4-4 berabere tamamlandı.

“Spor; dostluk, barış ve kardeşliktir”

Maçın ardından iki takımın oyuncularını tebrik eden Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, “Sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu ortaya koyan bütün gençleri kutluyor, gönüllerinden öpüyorum. Başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Yalçın, daha sonra oyuncular, teknik heyet ve misafirler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından program sona erdi.

Talas altyapıda uluslararası maç
Talas altyapıda uluslararası maç
Talas altyapıda uluslararası maç
Talas altyapıda uluslararası maç
İHA
Kayseri Gündem

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