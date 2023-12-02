Talasgücü Belediyespor'a kötü haber

TFF 3. Lig’de mücadele eden Talasgücü Belediyespor’un başarılı orta saha oyuncu Mert Sarı sezonu kapattı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor ile ligin 12. haftasında deplasmanda oynanan 52 Orduspor FK arasında oynanan maçın 24. dakikasında sakatlanan orta saha oyuncusu Mert Sarı’nın yapılan kontrolleri sonrası sol ayak ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren Mert Sarı, 7-8 ay sahalardan uzak kalacak.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “Başarılı orta saha oyuncumuz Mert Sarı Acıbadem Hastanesi tarafından başarılı bir operasyon geçirdi. Tecrübeli oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Bu başarılı ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Sinan Karaoğlu hocamız başta olmak üzere tüm Acıbadem Kayseri Hastanesi personeline teşekkür ederiz” denildi.