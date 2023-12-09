Talasgücü Belediyespor, Artvin deplasmanında

Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Artvin Hopaspor ile karşılaşacak.

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  • 09.12.2023 20:48
  • Güncelleme: 10.12.2023 05:28
Talasgücü Belediyespor, Artvin deplasmanında
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Artvin Hopaspor ile karşılaşacak.

Türkiye 3. Lig 1. Grup’ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, bu hafta deplasmanda mücadele edecek. Artvin temsilcisi Hopaspor ile 10 Aralık Pazar günü karşılaşacak sarı lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak Karadeniz’e gitti. Talasgücü Belediyespor, Hopa İlçe stadında seyircisiz oynanacak maçta rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, "Rakibimizle centilmence mücadele edip, maç sonunda 3 puanı almak arzusundayız" dedi.

Artvin Hopaspor ile Talasgücü Belediyespor arasında oynanacak maçı Egemen Artun, Mehmet Öcal, Şükrü Mert hakem üçlüsü yönetecek.

İHA

Kayseri Gündem
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