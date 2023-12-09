Kayserispor sahasında kazanmak istiyor

Kayserispor, sahasında oynayacağı Pendikspor maçını kazanıp zirve takibini sürdürmek istiyor.

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor sahasında Pendiksor’u konuk edecek. Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alarak önemli bir çıkışa imza atan sarı kırmızılılar, sahasındaki bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Hazırlıklarını Teknik Direktör Recep Uçar nezaretinde gerçekleştiren sarı kırmızılı takım, taraftarının da desteği ile hanesine 3 puan daha yazdırmak istiyor.

Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener hakem üçlüsünün yöneteceği müsabaka saat 16:00’da başlayacak.