Talasgücü Belediyespor'da ayrılık

Talasgücü Belediyespor'da defans oyuncusu Murat Demirezen ile sözleşme feshedildi.

Talasgücü Belediyespor'da ayrılık
Kayseri GündemEditör

Talasgücü Belediyespor’da defans oyuncusu Murat Demirezen ile sözleşme feshedildi.

Türkiye 3. Lig 1. Grup’ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor’da ayrılık yaşandı. Ligin alt sıralarından kurtulabilmenin hesaplarını yapan sarı lacivertli ekipte, stoper futbolcu Murat Demirezen ile karşılıklı görüşerek yollar ayrıldı. Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Sezon başı anlaşmış olduğum memleketimin takımı Talasgücü Belediyespor ile kendi isteğimle iki hafta önce fiilen bugün resmi olarak ayrılmış bulunmaktayım. Bundan sonraki süreçte Talasgücü Belediyespor ailesine başarılar dilerim" dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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