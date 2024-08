Terlememek için bunlara dikkat edin

Uzman Diyetisyen Burcu Akbeyaz; sıcak havalarda terlememek için yapılması gerekenleri sıralayarak; "Protein açısından zengin bir diyet terlemeyi oldukça artırabilir" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Uzman Diyetisyeni Burcu Akbeyaz; sıcak havalarda aşırı terleyen vatandaşlara uyarılarda bulundu. Terlemeyi önlemek için yenilen besinlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Akbeyaz; bu şekilde terlemenin önüne geçilebileceğini söyledi. Terlemeyi artıran yiyecek ve içecekleri sıralayan Uzman Diyetisyen Akbeyaz, şunları kaydetti:

"Ağustos ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları çok yüksek derecelere çıktı. Bununla beraber gün içerisinde konforumuz çok fazla etkilendi ve terlemeyle çok fazla karşılaşıyoruz. Terlemenin önüne geçebilmemiz için yediğimiz besinlerin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu dönem içerisinde bazı besinlerden uzak durabilirsek terlemenin önüne geçmiş ya da terlemek miktarını azaltmış oluruz” dedi.

Fazla çay ve kahve içmek terletebilir

Terlemenin gün boyunca alınacak sıvılarla ilgisi olduğunu söyleyen Diyetisyen Akbeyaz, günlük alışkanlıklarımız arasında sayılan çay ve kahve tüketimi hakkında şunları söyledi: “kahve ve çay, gün boyunca sık tükettiğimiz içeceklerden. Pek çok çay ve kahve tiryakisi olduğunu biliyoruz. Bunları içmek bize keyif verirken, terletme oranını artırdığını da bilmemiz gerekiyor. Kafein içeren besinler veya içecekler kalp atış hızını artırıyorlar ve böylelikle kan basıncı yükseliyor. Bu da aslında bir uyarıcı özelliğe sahip dolayısıyla terlemeye sebep oluyorlar. Alkol yine uzak durulması gereken içeceklerden. Alkol kan basıncını artıyor ve sıcaklık yükseliyor. Vücudumuz sıcaklığını ter yoluyla düzenlemeye çalışıyor”

Bu besinleri fazla tüketmeyin

Terlemeyi artıran bazı yiyecekler olduğunu söyleyen Diyetisyen Akbeyaz, bu besinler hakkında şu bilgileri verdi:

“Terlemeye etken olan diğer bir şey ise baharatlardır. Özellikle biberin içerisinde bulunan sentezlerin vücuttaki sıcaklığı arttığını ve vücudun ısıya karşı tepki olarak da terlemeye yol açtığını biliyoruz. Bu yüzden baharatlı yiyeceklerden uzak durmak gerekli. Maalesef ülkemizde fazla tuzlu yeme alışkanlığı da var. Oysa tuzun fazlası, pek çok sağlık sorununa yol açtığı gibi, terlemeyi de artıyor. Ayrıca yemeklerin yanında yeşillik olarak tüketilen tere de fazla yenildiğinde aynı sonuca yol açıyor.

“Çok miktarda et tüketmek terlemeye neden olabilir"

Et, protein açısından zengin bir besin kaynağı olsa da fazlasının terlemeyi tetiklemeye neden olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Akbeyaz, etseverleri şöyle uyardı:

“Ette terlemede önemli faktörlerden birisi. Et, konsantre bir protein yapısına sahip olduğu için çok miktarda et tüketmenin terlemeye neden olabileceğini biliyoruz. Ayrıca etin yanısıra yine hayvansal kaynaklı yumurta, süt ürünleri gibi protein yönünden zengin diyetler terlemeye yol açabilir. Özellikle günlük kalori ihtiyacı yüksek olduğu için daha fazla protein almaya çalışan sporcuların bu konuda dikkat olmasında yarar var. Et tüketimi gece terlemesini de artıran faktörlerden biri".

“B12 ve D12 vitamin eksikliğinde gece terlemesi olabilir”

Gece terlemenin alınan yiyecekler kadar B12 veya D vitamini eksikliğinde de ortaya çıkabileceğini belirten Diyetisyen Akbeyaz, ancak bu vitaminlerin rastgele alınmasına dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu vitaminleri doktorunuza danışmadan rastgele almayın. Çünkü bu vitaminlerin fazlası da sağlık sorunlarına yol açabilir”

Hazır gıdaların tuz oranlarının yüksekliğine de dikkat çeken Diyetisyen Akbeyaz; “İşlenmiş et, cips, ve paketli gıdalar oldukça yüksek tuz oranına sahiptir ve yağ içeriğinden oldukça zengin. O yüzden bu gıdalar terlememize yol açar. Eğer yazın en sıcak günlerini yaşadığımız bu dönemde, terlemekten şikayetçiysek bu gıdaları biraz daha azaltmamız gerekir” dedi.

“Serinleten yiyecekler tüketin”

Sıcak havalarda tüketilmesi gereken meyve ve sebzeleri açıklayan Burcu Akbeyaz; "Bazı besinler serinlememize ve böylece terleme oranın düşmesine neden olabilir. O nedenle serinleten yiyecekler tüketin. Elma, üzüm, karpuz, portakal, çilek, ananas, şeftali gibi su içeriği oldukça yüksek meyveleri tercih etmeliyiz. Sebzelerden ise kereviz, patlıcan, ıspanak, marul, kabak gibi su oranı yüksek ürünlerdir. Bunları da gün içerisinde diyetimize dahil ederek terleme oranımızı düşürebiliriz" dedi.