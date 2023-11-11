Talasgücü Belediyespor, Karabük İdman Yurdu’nu ağırlayacak

Bu sezon 3’üncü Lig’de mücadele etmeye başlayan Talasgücü Belediyespor 1’inci grupta bu zamana kadar çıktığı dokuz maçın 3’ünü kazanırken 6’sından da mağlubiyetle ayrıldı. Haftaya 9 puanla 11’inci sırada giren Talasgücü, ligde bir galibiyet 1 beraberlikle 4 puan ile son sırada yer alan Karabük İdman Yurdu ile karşılaşacak.