Talasgücü Belediyespor, Karabük İdman Yurdu'nu ağırlayacak

 TFF 3'üncü Lig'de mücadele den Talasgücü belediyespor yarın sahasında grupta son sırada yer alan Karabük İdman Yurdu'nu konuk edecek.

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  • 11.11.2023 21:56
  • Güncelleme: 11.11.2023 21:56
Talasgücü Belediyespor, Karabük İdman Yurdu'nu ağırlayacak

Bu sezon 3’üncü Lig’de mücadele etmeye başlayan Talasgücü Belediyespor 1’inci grupta bu zamana kadar çıktığı dokuz maçın 3’ünü kazanırken 6’sından da mağlubiyetle ayrıldı. Haftaya 9 puanla 11’inci sırada giren Talasgücü, ligde bir galibiyet 1 beraberlikle 4 puan ile son sırada yer alan Karabük İdman Yurdu ile karşılaşacak.

1ha

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