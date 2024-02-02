Talasgücü Belediyespor, Kayserili futbolcu İbrahim Öztürk'ü renklerine kattı

Bu sezon TFF 3’üncü Lig’e yükselen ve 1’inci Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, devre arası transfer döneminde TFF 1’inci Lig takımlarından Altay’dan 42 yaşındaki stoper İbrahim Öztürk’ü kadrosuna kattı. İmza törenine Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, İkinci Başkan Etem Mezgitli, Futbol Şube Sorumlusu Bülent Türemiş ve teknik direktör Halil Aslan katıldı.

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, “Talasgücü Belediyespor geçen yıl Bölgesel Amatör Lig’i namağlup tamamladı ve şampiyon oldu. Şimdi profesyonel ligdeyiz. Profesyonel liginde kendine göre bir takım hazırlıklara ihtiyacı var. Talasgücü Belediyespor, Kayserispor'dan bu şehrin ikinci profesyonel takımı. Bu bakımdan biz de üzerimize düşen görevi yapmak durumundayız. Talasgücü Belediyesspor'u futbol adına en iyi şekliyle hizmeti yapmak ama bununla beraber de kendi şehrimizin yetiştirdiği evlatlarımızdan istifade ederek bir sonraki nesle ağabeylik yapmak ve onlara ev sahibi bir takım olmak. Şu anda Talasgücü Belediyespor bünyesinde U14’den başlayarak U18’e kadar 540 öğrenci futbol eğitimine devam ediyor. İbrahim Öztürk kardeşimin bize katılması sadece bir futbolcu transferi anlamına gelmiyor. Size bir lokomotif gelmiş oluyor. Ben kendisine davetimizi kabul ettiğinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İBRAHİM ÖZTÜRK: İLK GÜNKÜ HEYECANIM GİBİ BUGÜN HALA HEYECANLIYIM

Başkanımızın futbola bakışı ve projeleri burada olmamın en önemli etkisiydi. Erciyesspor’da başladığım süreci şampiyonlukla taçlandırmıştık. Bir yıl burada emek verdikten sonra ayrıldım. Sonrasında uzun süreler başka takımlarda mücadele ettim. Çok da takım gezmedim. Genelde gittiğim takımlarda kalıcı oldum. Bu yüzden de ayrılıklar da zor oldu. Duygusallık daha çok ön plana geldi. Ama burası benim şehrim, benim takımım. İyisiyle kötüsüyle yaşanmışlığı çok fazla olduğu şeyler kazandım. Yenileceksin, yeneceksin ki mücadelenin içerisine gireceksin rekabet olacak. Asıl eğlenceli kısmı orası aslında. Bu süreci yaşadım. Böyle güzel bir projenin içinde bulunmaktan sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Bu süreçte benimde en ufak bir katkım olursa benim için çok mutluluk verici olur. İlk günkü heyecanım gibi bugün hala heyecanlıyım. Burada şampiyonlukla başladım, ayrıldım. İnşallah kariyerimin sonunda da son şampiyonluğu da yaşayıp farklı görevlerde devam etmek nasip olur. Takım olarak baktığınız zaman profesyonel anlamda bu ligin yeni takımıyız. Bu süreç kolay geçmiyor. Geçişler her zaman için zordur. Bunun da farkındayız. Biz güçlü bir aile olduğumuz sürece başaramayacağımız şey yok” açıklamasında bulundu.

KULÜP BAŞKANI YUNUS İLOĞLU: İKİNCİ AMACIMIZ DA NASİP OLURSA PLAY-OFF OYNAMAK

Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, “ Kariyeri başarılarla dolu Kayserimizin evladı İbrahim Öztürk’ü Talasgücü Belediyespor’a kazandırmış bulunmaktayız. İbrahim Öztürk yıllarca Kayseri Erciyesspor'dan başlayan Karaman'dan Kırıkkale'ye, Bursaspor'dan, Sivasspor'a oradan Altay’a şampiyonluklar yaşamış. İnşallah Talasgücü Belediyesporumuza da bugün ve yarın hizmetler yapacaktır. Biz bu sene 3’üncü Ligde yeniyiz. İlk yarısında ligi tanıdık. Bölgesel Lig ile 3’üncü Lig arasında çok büyük bir fark olduğunu gördük. Burada da eksiklerimizi tamamladık. İlk amacımız bizim ligi tanımak, ikinci amacımız da nasip olursa Play-Off oynamak.

TEKNİK DİREKTÖR HALİL ASLAN: ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAKTIR

Teknik Direktör Halil Aslan da, “Ben başta başkanımıza daha sonra da değerli kardeşime çok teşekkür ediyorum. İbrahim Öztürk ile bizim serüvenimiz 25 yıl önce başladı. Amatörde beraber oynadık. Daha profesyonel hayatı oldu. Büyük fedakarlıklar yaptı. Yani Altay gibi büyük bir camiayı bırakarak bize gelmesi bizi tercih etmesini gurur kaynağı oldu. Buradan hem başkanlarımıza hem de kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah kulübümüzün profesyonel yapısının ilerlemesinde, daha iyi işler yapmasından çok büyük katkı sağlayacaktır. Açıklamaların ardından İbrahim Öztürk kendisini 1.5 seneliğine Talasgücü Belediyesporlu yapan imzayı attı.