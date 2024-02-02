Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Süper Ligin 24'üncü haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Kayserispor'da bu maçın hazırlıkları devam ediyor.
Süper Ligde 7 maç sonra puan alan Kayserispor, hafta sonu deplasmanda konuk olacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı futbolcular bugün teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda şut ve hücum çalışması yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmana sakatlıkları bulunan Bahoken, Uzodimma ve Mane katılmadı.
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