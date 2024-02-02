Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

 Süper Ligin 24'üncü haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Kayserispor'da bu maçın hazırlıkları devam ediyor.

Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Kayseri GündemEditör

Süper Ligde 7 maç sonra puan alan Kayserispor, hafta sonu deplasmanda konuk olacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı futbolcular bugün teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda şut ve hücum çalışması yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmana sakatlıkları bulunan Bahoken, Uzodimma ve Mane katılmadı.

1ha
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Fatih Üzüm: 'Tüm belediyeleri kazanmak en büyük hedefimiz'
Fatih Üzüm: 'Tüm belediyeleri kazanmak en büyük hedefimiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Modernliği ve ilerlemeyi bir gardırobun iki kapağı arasına hapsettiler'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Modernliği ve ilerlemeyi bir gardırobun iki kapağı arasına hapsettiler”
Bakan Özhaseki, ameliyat sonrası, aynı tempoyla görev başında
Bakan Özhaseki, ameliyat sonrası, aynı tempoyla görev başında
Başkan Büyükkılıç'tan İHH'ya ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan İHH'ya ziyaret
Oto Galericiler Sitesi yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Oto Galericiler Sitesi yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Gazeteci İlter Sağırsoy'un 5. kitabı çıktı
Gazeteci İlter Sağırsoy'un 5. kitabı çıktı