Talasgücü Belediyespor stoper Mehmet Albayrak'ı transfer etti
Kayseri'yi 3'ncü Lig'de temsil eden Talasgücü Belediyespor, devre arası transfer döneminde Kırıkkalegücü'nden stoper Mehmet Albayrak'ı transfer etti.
TFF 3’üncü Ligi’nde mücadele eden Talasgücü Belediyespor devre arası transfer döneminde takviyelerine devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak Kırıkkalegücü’nden stoper Mehmet Albayrak’ı transfer etti. Deneyimli futbolcunun önümüzdeki günlerde imzayı atması bekleniyor. Mehmet Albayrak bu sezon Kırıkkalegücü formasıyla 12 maça çıktı. Çıktığı 12 maça da ilk 11’de çıkan Mehmet 2 de gol attı.