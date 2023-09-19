Talasgücü Belediyespor'un Kupa Rakibi Belli Oldu

Talasgücü Belediyespor'un Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turunda rakibi 1922 Konyaspor oldu.

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  • 19.09.2023 15:12
  • Güncelleme: 19.09.2023 15:12
Talasgücü Belediyespor'un Kupa Rakibi Belli Oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talasgücü Belediyespor’un Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turunda rakibi 1922 Konyaspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura Çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Çekilen kura sonrası TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor da yer aldı. Sarı lacivertliler deplasmanda 1922 Konyaspor ile tür mücadelesi verecek. Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez tarafından yapılan kura çekimine TFF Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın eşlik etti. Kura çekim töreninde kulüp başkanları ve temsilcileri de yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu müsabakalarına, Ön Eleme Turu maçları sonucu tur atlayan 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve TFF 3. Lig’den 48 olmak üzere toplam 62 takım katıldı. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde oynanacak.

İHA

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