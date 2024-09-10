Talihsiz Kaza: Ak Parti İl Başkanı Üzüm evinde tedavi görüyor
AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm geçirdiği kaza nedeniyle 116. Ak Parti İl Başkanları toplantısına ne yazık ki katılamadı.
Geçen gün evinde yaşadığı kaza sonucu AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Ankara'da gerçekleşen İl Başkanları toplantısına katılamadı. Merdivenlerden düşerek sakatlanan Başkan Üzüm'ün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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