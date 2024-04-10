Tarifsiz acıların olduğu kentte hüzünlü bayram

Binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem bölgesi Adıyaman'da, Ramazan Bayramı buruk ve acı dolu geçiyor.

Tarifsiz acıların olduğu kentte hüzünlü bayram
Kayseri GündemEditör

Binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem bölgesi Adıyaman’da, Ramazan Bayramı buruk ve acı dolu geçiyor.

6 Şubat depremlerinde binlerce insanın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği Adıyaman’da, Ramazan Bayramının birinci gününde vatandaşlar mezarlığa akın etti. Acı, hüzün ve göz yaşlarının akıp gittiği mezarlıkta kimi sevdiklerinin mezar taşlarına sarılıp ağladı, kimi dua etti kimi ise sevdiklerinin mezarına bakarak donup kaldı. Bayramı hüzün ve kederli bir şekilde geçiren Adıyamanlılar, aynı felaketin bir daha yaşanmamasını ve artık bayramı bayram tadında yaşayamadıklarını vurguladı.

Gözyaşları içerisinde birlik ve beraberlik mesajları veren vatandaşlar, depremden sonra her bayram olduğu gibi bu bayramda da kaybettikleri sevdikleri için dua etti.

İHA
Kayseri Gündem

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