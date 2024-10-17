Büyükkılıç, 'Bu şehrin üreticilerini sırtımızda taşımayı görev biliyoruz'

Kırmızı Et Üreticileri Birliği yeni binasının açılış törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve üreticiler katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Büyükkılıç, açılışta yaptığı konuşmada, “Şehrimize sevdalıyız, şehrimizi seviyoruz. Bu şehrin üretenlerini sırtımızda taşımayı görev biliyoruz. Çok şükür iyi bir noktadayız. Geçtiğimiz haftalarda Gastronomi Günleri’nde yüz binler Kayseri’mize doldu, taştı. 200’ün üzerinde lezzetlerimizi tattı, 31 coğrafi işaretli ürünlerimizi tanıdı, bunların daha çok sayısını arttırmak için gayret göstereceğiz. Şimdi kitap fuarımız var, milyonlara ulaşan kitapsever dostlarımız kitaplarımızla buluşuyor. Yüksek İrtifa Merkezi dedik, uluslararası platformda buraya takımlar geliyor, gelmeye devam ediyor. Avrupa Spor Şehri dedik, çok şükür ödülümüzü aldık, gidip madalyamızı da alacağız" şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, vizyoner bir anlayış içerisinde projelerle şehri geleceğe taşımak ve tanıtmak için gayret ettiklerini ifade ederek, “Kayseri, sadece ticaret ve sanayinin merkezi değil, turizm ya da diğer kültürel alanlarda açık hava müzemiz olan şehrimizi geleceğe taşıyacak şekilde tanıtacağız. Gastronomisi, sucuğu, pastırması, kırmızı eti olmadan olmaz diyoruz. Güzel bir projeyi hayata geçiren birliğimizi kutluyoruz. Dayanışacağız, birbirimize kenetleneceğiz. Cenab-ı Allah sizlere helalinden bol kazanç versin” diye konuştu.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras da Beydeğirmeni projesini Kayseri’ye kazandırdığı için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.