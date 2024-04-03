Tarihi Kayseri Kalesi'nde Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne özel aydınlatma

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturmak için tarihi Kayseri Kalesi surlarını otizmin farkındalık rengi olan mavi ışık ile aydınlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 'Otizm bir hastalık ya da eksiklik değil, farklılıktır. Farklılıklarımızla güzeliz' dedi.

Tarihi Kayseri Kalesi'nde Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne özel aydınlatma
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturmak için tarihi Kayseri Kalesi surlarını otizmin farkındalık rengi olan mavi ışık ile aydınlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Otizm bir hastalık ya da eksiklik değil, farklılıktır. Farklılıklarımızla güzeliz” dedi.

Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından her yılın 2 Nisan günü dünya genelinde otistik spektrum bozukluğuna sahip insanlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de farkındalık kampanyasına katıldı. Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kayseri Kalesi surlarını otizmin farkındalık rengi olan mavi ışık ile aydınlattı. Türkiye’nin en büyük meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı’nın simgelerinden tarihi Kayseri Kalesi, ay yıldızlı Türk bayrakları ile donatılmış duvarlarına yansıyan mavi ışıkla ayrı bir güzelliğe büründü.

“Farklılıklarımızla güzeliz”

Anlamlı çalışma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Toplumda farkındalık oluşturmak için tarihi Kayseri Kalesi surlarını otizmin rengi olan mavi ışık ile aydınlattık. Otizm bir hastalık ya da eksiklik değil, farklılıktır. Farklılıklarımızla güzeliz” dedi.

Genellikle sarı renk tonları ile aydınlatılan tarihi surlardaki mavi renk ışığı gören vatandaşlar da anlamlı çalışma için Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin alanında en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve bünyesindeki iki Engelsiz Çocuk Evi ile otizmli çocuklar dâhil tüm özel bireylere yuva sıcaklığı sunmaya devam ediyor.

Tarihi Kayseri Kalesi'nde Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne özel aydınlatma
Tarihi Kayseri Kalesi'nde Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne özel aydınlatma
Tarihi Kayseri Kalesi'nde Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne özel aydınlatma
Tarihi Kayseri Kalesi'nde Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne özel aydınlatma
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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