Tarihi Kayseri Mahallesi Alkollü ve Alkolsüz Kafelerle Canlandırılmaya Çalışılıyor

Çeşitli restorasyon projeleriyle birlikte, bu bölgenin nostaljik bir atmosfere kavuşması beklenirken, Tarihi Kayseri Mahallesi her geçen gün yeni açılan alkollü alkolsüz kafelerle, sadece belli bir kesimin gidebildiği bir mekana dönüştürülüyor.

Son dönemde açılan Ma Petra Unlu Mamülleri ve Cafe'nin, Kayseri Mahallesi'ne önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Belediye çalışmaları kapsamında yapılan restorasyonların tamamlanmasıyla, Tarihi Kayseri Mahallesi’nin anlamının daha da derinleşeceği ve kültürel zenginliğin artacağı ifade edilirken, her geçen gün yenisi açılan kafelerle dolan bir mekan haline dönüştürülmeye çalışılıyor.