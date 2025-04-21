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Tarihi Kayseri Mahallesi Alkollü ve Alkolsüz Kafelerle Canlandırılmaya Çalışılıyor

Kayseri'nin tarihi dokusunu koruyarak modern bir yüz kazanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin restore edip kiraya verdiği Tarihi Kayseri Mahallesi, yeni alkollü alkolsüz cafe işletmeleriyle cazip hale getirilmeye çalışılıyor.

Tarihi Kayseri Mahallesi Alkollü ve Alkolsüz Kafelerle Canlandırılmaya Çalışılıyor

Çeşitli restorasyon projeleriyle birlikte, bu bölgenin nostaljik bir atmosfere kavuşması beklenirken, Tarihi Kayseri Mahallesi her geçen gün yeni açılan alkollü alkolsüz kafelerle, sadece belli bir kesimin gidebildiği bir mekana dönüştürülüyor.

Son dönemde açılan Ma Petra Unlu Mamülleri ve Cafe'nin, Kayseri Mahallesi'ne önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Belediye  çalışmaları kapsamında yapılan restorasyonların tamamlanmasıyla, Tarihi Kayseri Mahallesi’nin anlamının daha da derinleşeceği ve kültürel zenginliğin artacağı ifade edilirken, her geçen gün yenisi açılan kafelerle dolan bir mekan haline dönüştürülmeye çalışılıyor.  

 

Haber Merkezi

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