Tarım işçilerini taşıyan araç ile kamyonetin çarpıştığı ve 1 kişinin öldüğü kazanın duruşmasına başlandı

 Kayseri - Sivas Karayolunda, tarım işçilerini taşıyan araç ile kamyonetin çarpıştığı ve 1 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kazanın duruşmasına başlandı.

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  • 20.11.2023 18:06
  • Güncelleme: 20.11.2023 18:06
Tarım işçilerini taşıyan araç ile kamyonetin çarpıştığı ve 1 kişinin öldüğü kazanın duruşmasına başlandı

Kaza, 29 Haziran’da saat 11.00 sıralarında Kayseri- Sivas kara yolu Yeşilyurt mevkiinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan tarım işçiliği için Kayseri'ye gelen tarım işçilerini taşıyan A.K. yönetimindeki minibüs ile M.A. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada, minibüste bulunanlardan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınanlardan iki çocuk babası F.K. (38), kurtarılamadı. Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü M.A. gözaltına alındı. M.A. daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza nedeniyle yazılan iddianame kabul edildi. Kazanın davasına başlandı. Bugün 1’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.A., müşteki - tutuksuz sanık A.K. ve taraf avukatları katıldı. 
TUTUKLU SANIK M.A. SUÇLAMAYI REDDETTİ
Mahkemede konuşan tutuklu sanık M.A., “Ben hayvancılık yapıyorum. İldem’e gidecektim. Tali yoldan geliyordum. Sağa sola baktım ağır ağır çıktım.  Diğer araba çok hızlı geliyordu. Kaçmaya çalıştım olmadı. Benim aracımın sol ön tarafından vurdu. Ben refüje çıktım. İndim geçmiş olsun dedim karşı taraf kalabalıktı. Çıkışmaya başladılar. Aralamaya çalışanlar yakınlarda bir çiftliğe götürdü. Sonra jandarma ekipleri geldi” dedi.
Müşteki sanık A.K. ise, “Gömeç’ten geliyorduk. Biz yolda 90-100 kilometre hızla gidiyorduk. Kamyonet göbekte önümüze çıktı. Duramadık. Araçta kardeşim, yeğenlerim, yengelerim vardı. Kardeşim vefat etti, iki çocuk yetim kaldı. İki yengemde kalıcı sakatlık oluştu. Yeğenlerimden birinin de böbreği alındı” dedi.
Mahkeme heyeti M.A.’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

1ha

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