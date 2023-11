4 kişilik bir ailenin kahvaltı maliyeti ne kadar?

Kahvaltı, günün en önemli öğünü arasında yer alıyor. Sektörel zamlar da kahvaltılık ürünlere yansırken sofralara gelişi maliyetli oluyor. 4 kişilik bir ailenin ortalama olarak kahvaltılık ürün alışverişi ise 960 liraya mal oluyor. Esnaf Ahmet Türkmen, günü birlik ve aylık olarak alışveriş yapıldığını söyleyerek, “Kahvaltılıkta günü birlik tüketimler de oluyor anlık olarak küçük paketler şeklinde de alım oluyor. Aylık olarak ihtiyaçlarını alanlar da var, ailenin kalabalıklığına ve ihtiyaçlarına göre değişiyor. Ürünlerde 1 liralık olan da var 5 liralık olan da var kaliteye göre değişiyor.

Orta ölçekte baktığımızda kahvaltılık çikolata 65 lira, 1 kilogram zeytin 90 lira, 1 kilogram peynir 90 lira, ortalama 2 kilogram domates 40 lira, 2 kilogram salatalık 40 lira, yarım kilo biber 15 lira, 1 kilogram reçel 90 lira, 1 ay boyunca 2şer ekmek tükettiğinde ortalama 300 lira gibi bir rakam tutuyor. 30’lu yumurta 85 lira, 1 kilogram çay 110 lira, 1 kilogram toz şeker 35 lira oluyor ve bunların da toplamı 960 lira gibi bir rakamı buluyor ancak bu ürünler orta derecede yani üstü de var daha altları da var. Genel olarak herkes şikayetçi, aslında bilinç yok insanlar ne aldığını bilmiyor. Ne aldığını ne tükettiğini hangi marka aldığını tam yağlı mı yarım yağlı mı, aldığı zeytinin kalibresi küçük büyük her şeyin kalitesine göre fiyat var. Halkımı biraz daha bilinçli olursa işimiz daha kolay olur, ne tükettiğini bilirse fiyat ona göre şekillenir” diye konuştu.

Fiyatları pahalı bulduğunu söyleyen Elif Cihan isimli vatandaş, “Artık diyecek bir söz bulamıyorum. Ben ve eşim çalıştığı halde hiçbir şeye paramız yetişmiyor her şey çok pahalı. Artık bir kıyafet almayı geçtik sadece karnımız doysun istiyoruz. Güzel bir beslenmenin 900 TL olduğunu sanmıyorum en az bin 500 TL olduğunu düşünüyorum” dedi.

Vatandaşların 1 hafta alışveriş yapmaması durumunda marketlerin indirime gideceğini düşündüğünü söyleyen Nusret Ergin, “Güzel bir kahvaltı bin 500 TL’ye çıkabilir ama ben kahvaltımı daha ucuza mal ediyorum. Gıda fiyatları bazı yerlerde çok uygun bazı yerlere baktığımızda iki fiyat oluyor böyle marketler insanları kazıklamaya kalkıyorlar. Ben de özellikle o tür marketlerden alışveriş yapmıyorum. 1 hafta vatandaşlar alışveriş yapmazsa marketler her şeyi yarı fiyatına indirirler” ifadelerini kullandı.

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN ORTALAMA KAHVALTILIK ÜRÜNLERE ÖDEYECEĞİ RAKAM NE KADAR?

FİYATLAR MAHALLE ESNAFINDAN ORTALAMA BİR ŞEKİLDE ALINMIŞTIR

