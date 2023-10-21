Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakıt tankeri çarpıştı: 15 yaralı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakın tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çadırkaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan H.Ö. idaresindeki 38 TP 937 plakalı minibüs, 06 DT 6005 plakalı yakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 15 işçi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken, yolda güvenlik önlemi alan ekipler de inceleme yaptı. Kazaya karışan minibüs ve yakıt tankeri de yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.