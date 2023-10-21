Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakıt tankeri çarpıştı: 15 yaralı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakın tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

PAYLAŞ
  • 21.10.2023 10:54
  • Güncelleme: 21.10.2023 11:25
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakıt tankeri çarpıştı: 15 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakın tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çadırkaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan H.Ö. idaresindeki 38 TP 937 plakalı minibüs, 06 DT 6005 plakalı yakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 15 işçi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken, yolda güvenlik önlemi alan ekipler de inceleme yaptı. Kazaya karışan minibüs ve yakıt tankeri de yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
310 bin lira değerinde hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

310 bin lira değerinde hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

İl Millî Eğitim Müdürü Karaköse, 'Öğretmenim Seninleyim' Projesi kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi

İl Millî Eğitim Müdürü Karaköse, ‘Öğretmenim Seninleyim’ Projesi kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi

Kayseri Üniversitesi Genç Ofisin açılışı gerçekleştirildi

Kayseri Üniversitesi Genç Ofisin açılışı gerçekleştirildi

Ne yaptılarsa polisten kaçamadılar

Ne yaptılarsa polisten kaçamadılar

İsrail-Filistin Savaşı'na tepki olarak 'Filistin'de Bebekler Ölüyor' Sloganıyla Büyük Kayseri Mitingi düzenlendi

İsrail-Filistin Savaşı’na tepki olarak ‘Filistin’de Bebekler Ölüyor’ Sloganıyla Büyük Kayseri Mitingi düzenlendi

Ersoy'dan 3 müjde

Ersoy'dan 3 müjde

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

3
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

4
Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

5
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

6
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KOM Şube 45 sikke ve obje ele geçirdi

KOM Şube 45 sikke ve obje ele geçirdi

Kayseri Park AVM'de şüpheli ölüm

Kayseri Park AVM'de şüpheli ölüm

DAHA FAZLA
KOM ekiplerinden tarihi eser operasyonu

KOM ekiplerinden tarihi eser operasyonu

İYİ Partili Yücel: '300 milyon liralık kamu kaynağı heba edildi'

İYİ Partili Yücel: “300 milyon liralık kamu kaynağı heba edildi”

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakıt tankeri çarpıştı: 15 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakıt tankeri çarpıştı: 15 yaralı

Develi Belediyespor telafi peşinde

Develi Belediyespor telafi peşinde

Dünyanın en etkili bilim insanları listesine AGÜ'den 3 isim

Dünyanın en etkili bilim insanları listesine AGÜ'den 3 isim