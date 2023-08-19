Tartıştığı kişileri tüfekle kovaladı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir kişinin, kavga ettiği kişileri tüfekle kovaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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  • 19.08.2023 12:26
  • Güncelleme: 19.08.2023 12:26
Tartıştığı kişileri tüfekle kovaladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bir kişinin, kavga ettiği kişileri tüfekle kovaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik kameralarıyla anbean kaydedilen silahlı kovalamaca iki gün önce Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yaşandı. Görüntülerde bir kişinin uzun namlulu bir tüfekle iki kişiyi ateş ederek kovaladığı görüldü. Olay sonrası gözaltına alının M.B.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İHA

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