  • Haberler
  • Asayiş
  • Tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şahıs yakalandı

Tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şahıs yakalandı

Kayseri'de bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre meydana gelen silahla kasten yaralama olayı ile ilgili çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda; olayın şüphelisi M.E. saklandığı adreste suç aleti ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Bahçelik Barajı'nda kış güzelliği
Bahçelik Barajı'nda kış güzelliği
Kayseri Ulaşım'ın rüzgar gülleri adım adım ilerliyor
Kayseri Ulaşım'ın rüzgar gülleri adım adım ilerliyor
İldem - Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi kapılarını açtı
İldem - Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi kapılarını açtı
Talas'ın çürük yapıları sesle yıkılıyor
Talas'ın çürük yapıları sesle yıkılıyor
Dört yıllık ORAN TR72 Bölge Planı onaylandı
Dört yıllık ORAN TR72 Bölge Planı onaylandı
İl Sağlık Müdürü Erşan: 'Mümkün olan her durumda normal doğumu tavsiye ediyoruz'
İl Sağlık Müdürü Erşan: 'Mümkün olan her durumda normal doğumu tavsiye ediyoruz'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!