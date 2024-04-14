Tartıştığı kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

Malatya'da bir kadın, tartıştığı 29 yaşındaki kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Tartıştığı kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü
Kayseri GündemEditör

Malatya’da bir kadın, tartıştığı 29 yaşındaki kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Eğitim sokakta bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden Tolunay Şimşek (29) ile eşi E.Ş. (29) arasında ailevi bir konu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.Ş., kocası Tolunay Şimşek’i bıçakla sırtından yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tolunay Şimşek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tolunay Şimşek’in cenazesi adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından öğle saatlerinde şehir mezarlığına defnedildi. Katil zanlısı E.Ş. isimli kadın ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Soba iki kardeşi hayattan kopardı
Soba iki kardeşi hayattan kopardı
İran'dan İsrail'e misilleme harekatı
İran'dan İsrail'e misilleme harekatı
Argıncık'ta 2 genç evde ölü bulundu
Argıncık'ta 2 genç evde ölü bulundu
Adana Demirspor – Kayserispor: 0-0
Adana Demirspor – Kayserispor: 0-0
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Kayserispor'da Carole, Jeanvier ve Ali Karimi'nin sakatlandığı açıklandı
Kayserispor’da Carole, Jeanvier ve Ali Karimi’nin sakatlandığı açıklandı