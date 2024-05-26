Tasarruf genelgesi büyükşehirin yatırımlarını durdurmayacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; tasarruf genelgesinin yatırımların durduğu anlamına gelmediğini söyleyerek; "Bütçemizi ve imkanlarımızı yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete en verimli şekilde kullanıyoruz” dedi.

Kayseri’nin ulaşım sorununa rahat nefes aldıracak Kartal Kavşağı Projesi hakkında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; tasarruf genelgesinin yatırımları durdurmayacağını kaydetti. Stratejik yatırım yaptıklarını dile getiren Büyükkılıç; "Bu projemizle ilgili daha önceden biz çalışmalarımızı yaptık ve dün de kamuoyunun sunumuna arz ettik. Bu arada denildi ki “Siz bunu bitirdiyseniz bizimle niye bu toplantıyı yaptınız?” ama daha kazma vurulmadan önce pozisyon her zaman öneriler doğrultusunda değiştirilebilir, eklenir ve çıkarılır. Bu mantık içerisinde ben orada özetlerken sunum ve katkıları için teşekkür ettim. Önerileri de bu anlayış içerisinde yeniden gözden geçirerek projemizin devamını sağlama, en kısa zamanda hayata geçirme yönünde gayret gösterilmesine de talimat verdim. Proje müteahhidi de bu projede yaya ve bisikletli ile ilgili de simülasyon çalışmasını yapacağını da arz etti. Yaya ve bisiklet geçişleri ile ilgili bir miktar zorlanmadan dolayı katılımcıların haklı olarak önerileri oldu. Bunları da önemsiyoruz ve bu anlayış içerisinde çalışmalarımızı bu noktaya getirdik. Gelelim projenin hayata geçirilmesi, kaynak ve tasarruf boyutuna. Büyükşehir belediyemiz ya da diğer ilçe belediyelerimiz kaynaklarını en verimli, önceleyerek hangi alanlarda kullanacağı yönünde zaten kafa yoran, stratejik planlarını yapan ve bu mantık içerisinde meclislerinde görüşen, hayata geçiren uygulamalar ile projelerini seçimlerde kamuoyunun nazarına sunan ve oradan aldığı onaylarla da yol alan bir mantık izliyor. Tabi ki kaynaklarımız daha verimli, daha dikkatli ve daha önce hangisine fırsat vereceğimizi düşünerek de önerilerimizi ya da vaatlerimizi hayata geçireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Tasarruf genelgesi yatırımların durduğu anlamına gelmez. Biz zaten koşuyoruz, çalışıyoruz. Bu alanda da yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete bütçelerimizi ve imkanlarımızı en verimli şekilde kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"5 kavşağı ilgilendiren bir projeyi hayata geçiriyoruz"

Projenin maksimum 18 ayda biteceğini dile getiren Başkan Büyükkılıç; "Bu projenin bütçesi ile ilgili de sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanımızla yaptığımız görüşmelerde dünya bankasından 5 yıl ödemesiz uygun şartlarda aldığımız bir kredi ile yapılacağının açıklamasını da paylaşmış olalım. Önemli bir rakam, 30 milyon Euro’nun üzerinde ve bu yönde bir sıkıntımız yok. Ben değerli bakanımıza teşekkür ediyorum. Takdir edersiniz ki zaten süreç başladı, projelendirildi. Buraya kazmayı vurunca hemen katlı kavşak yapılmıyor. Orada yapılacak deplaseler var. O açıdan bunların hepsi ile ilgili hazırlıklarımız tamam ve etap etap süreç devam ediyor. Elektrikle ilgili dikkat ederseniz millet bahçesinin içerisine kocaman bir trafo yapıldı. O bölgenin elektriklerinin tamamen nakli oraya sağlanmış oldu. Alt yapısını tamamladıktan sonra 12 ayda da bitebilir ama maksimum 18 ay. Bunun içerisinde dediğimiz gibi deplase boyutlarını koyarsanız 18 ay, deplaseleri daha önceden bitirip 6 ay da onu kısarsanız 12 ayda diye ifadeleri var. Trafiği sabote etmeden alternatif yollar açarak, şehri kilitlemeden ve sonrasında da zaten yapacağımız çalışma Kartal Kavşağı’ndan ibaret değil. Üniversitenin önünde 2 tane kavşak var, Kartal Kavşağı var, oradaki Hisarcık boyutuna giden tarafı var. Bir de son olarak kolejin olduğu bölgedeki kavşak var. O da Tacettin Veli Bulvarı dediğimiz bölgeye giden o bölgedeki kavşak da var. Burada 5 tane kavşağı ilgilendiren bir projeyi hayata geçiriyoruz. Başlandıktan sonra 18 ay içerisinde bitireceğiz. 2025’in sonuna inşallah burası kullanılabilir hale gelir diye umuyor ve inanıyoruz" diye konuştu.