Taşhan'ı merkeze bağlayacak yolda çalışmalar devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesi Taşhan Mahallesi’ni şehir merkezine bağlayan toplam 5 milyon TL maliyetli, 2 kilometre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki yolda 2 bin 400 ton sıcak asfalt çalışması yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehir merkezinde ve kırsalda ulaşım konforunu artırarak sürücülere daha güvenli ve ekonomik ulaşım imkânı tanıyacak yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi’ne giden yolda kullanım ömrünü tamamlayan asfalt kaplamayı söken Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yolun altyapısını iyileştirilerek sıcak asfalt kaplama yaptı. Ekipler, bu çalışmalar sırasında yolun altyapısının sağlam ve asfaltının daha uzun ömürlü olması için gerekli kısımlarda, kırmataş mıcırı mekanik plentte belli oranda su ile karıştırılmasıyla elde edilen, Plentmiks adlı malzemeyi asfalt serme makinalarıyla yola serdi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın direktifleri doğrultusunda şehir merkezindeki konforu kırsal mahalle yollarına taşımakta kararlı olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, adı geçen yolun en kısa sürede trafiğe açılması için hummalı bir çalışma yürüttü.

Taşhan Mahallesi’ni şehir merkezine bağlayan yolun toplam 2 kilometre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki kesiminde yenileme çalışmaları kapsamında 2 bin 400 ton sıcak asfalt üretimi ve serimi yapıldı. Bu önemli yatırımın maliyeti yaklaşık 5 milyon TL oldu.