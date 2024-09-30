Tavuk dürüm de lüks oldu

Vatandaşların uygun fiyata karınlarını doyurmak için sık tercih ettiği ürünlerden tavuk dürüm çoğu işletmede 100 lirayı aşmış durumda. Kayseri’de tavuk dürüm satışı yapan esnaf Bayram Ali Kaya serbest piyasa dolayısıyla fiyatlarda tutarsızlık olduğunu söyledi. Kaya, “1999’dan beri bu işin başındayım. Herkesin dönerimizi yiyebilmesi için, uygun şekillerde fırsatçılık yapmadan çalışıyoruz. Gramajımız 80 ile 90 grama denk geliyor. Yüksek fiyat ile çok kazanılmıyor. Herkes hükümetten bahsediyor ama bu hükümetle alakalı bir şey değil, serbest piyasa var. Serbest piyasa olunca isteyen istediği fiyata verebiliyor. Bu durumda da fırsatçılık doğuyor, biz ise elimizden geldiği müddetçe uygun fiyata satmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

‘PAHALI SATILINCA KALİTELİ OLMUYOR’

Pahalı satılan dönerin kaliteli olmayacağını dile getiren İşletmeci Kaya, “İşin açığı biz işletme olarak sürümden kazanıyoruz. Başkası çok pahalı vereyim, çok kazanayım mantığı ile çalışıyor. Bizim halkımız pahalı satınca daha kalite oluyor zannedebiliyor ama öyle bir şey yok, ben sürüm yaparak günde minimum 100 kilo döner satıyorum. Başkası 30 kiloyu 120 liradan satıyor ama karşısındaki et kuruyor ve kaliteli olmuyor ama halkımız bunu kaliteli zannediyor” şeklinde konuştu.