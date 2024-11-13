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  • TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Fransa Büyükelçisi ile bir araya geldi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Fransa Büyükelçisi ile bir araya geldi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, Büyükelçinin daveti üzerine bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Fransa Büyükelçisi ile bir araya geldi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, Büyükelçinin daveti üzerine bir araya geldi.

Görüşmede, 500 yıllık ortak geçmişe sahip iki ülke Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi,ekonomik,kültürel ve askeri ilişkiler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Haber Merkezi

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