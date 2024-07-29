Nakliyeciler Sitesi'nde silahlı kavga: 1 yaralı
Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ayağından yaralandı.
Olay saat 15.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Anbar Mahallesi’nde bulunan Nakliyeciler Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.Ç. akrabası olan şahsı silahla yaraladı. Ayağından yaralanan şahıs ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinden yaya olarak kaçan Ö.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.