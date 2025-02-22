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Bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızı iki kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yapan M.E.H. ve M.E.A. isimli kişiler yakalandı.

Bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızı iki kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 30 saatlik Güvenlik Kamerası ve Kgys görüntüleri incelemesi sonucu hırsızlık yapan M.E.H. ve M.E.A. isimli şahısları tespit etti. Operasyon düzenleyen polis ekipleri iki şahsı yakalarken suça konu çalıntı motosikleti sahibine tam ve eksizsiz şekilde teslim etti. Şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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