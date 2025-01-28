Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'undan Kayserispor'a veda mesajı

Kaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, “12 Maçlık serüven içinde barındırdığı zorluklar, mutluluklar ve harika anılar!!! Geride kalan dostluklar ve ekip olarak en iyisini yapma ve bize güvenenlerin şartlar ne olursa olsun güvenini boşa çıkarmamanın huzuru ile ayrılıyoruz. Başta değerli futbolcu kardeşlerime ki onları tanımak ,onlarla mutlu olup birlikte üzülmek bizim için ayrıcaklıktı ve çok değerliydi bu yüzden onlara tek tek teşekkür ederim. Hepsini ayrı ayrı seviyorum. Yolları bahtları açık olsun. Başarılar dilerim. Bize bu görevi layık gören eski başkanım Ali beye ve yönetimine, son güne kadar destek olan yeni başkanım Nurettin beye ve yönetim kurulunada teşekkür ederim. Onlarada Başarılar dilerim. İlk günden son güne kadar bizimle bir aile ferdi gibi ilgilenen kulübümüzün cefakar personelinede ayrıca teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Yol arkadaşlarım ,değerli ekibim fedakarca pes etmeden durmadan çalıştık. Elimizdeki imkanlardan en iyisini yapmaya çalıştık. Huzurlu bir şekilde sessizce ayrılıyoruz. Bana yardımcı olduğunuz için, bana inandığınız için hepinize teşekkür ederim. İyiler, doğrular her zaman kazanır burda yada başka bir yerde” ifadelerini kullandı.