Takım arkadaşına yaptığı hareket nedeniyle Bahoken kadro dışı bırakıldı
Kayserispor'un, Sivasspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Cardoso'ya hareketi nedeniyle kırmızı kart gören Bahoken kadro dışı bıraktırıldı.
Kayserispor’un Süper Lig’in 21'inci haftasında deplasmanda Sivasspor’a yenildiği maçı n 23’üncü dakikasında takım arkadaşı Cardoso’ya tokat attığı gerekçesiyle sebeple kırmızı kart gören Bahoken, kadro dışı bırakıldı. Cezası nedeniyle Trabzonspor maçında oynayamayacak olan Bahoken ile ilgili durumunun yeni gelecek teknik direktörün kararına bağlı olacağı belirtildi.