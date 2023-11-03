Narkotik polisi okul çevrelerinde kuş uçurtmuyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince okul ve çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptı.

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  • 03.11.2023 13:49
  • Güncelleme: 03.11.2023 14:11
Narkotik polisi okul çevrelerinde kuş uçurtmuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; okul ve çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ve Talas ilçelerinde bulunan okulların çevrelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada 18 şahsın kontrolü yapılırken herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

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İHA

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