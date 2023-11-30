Tekstil fabrikası değil kadın kooperatifi

Kayseri’nin Talas ilçesinde tekstil ürünleri üreten Maharetli Eller Kadım Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, tekstil fabrikalarına taş çıkartıyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in destekleriyle kurulan kadın kooperatifleri, kadınların sosyalleşmesini ve ev ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlıyor. 14 üyesi bulunan ve farklı çeşitlerde tekstil ve deri çanta üreten Talas Maharetli Eller Kadım Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de fabrika gibi çalışıyor. Kooperatifin başkanı Feride Bilgin, asıl hedeflerinin kadınları iş hayatına yerleştirebilmek olduğunu söyledi. Bilgin, “Biz faaliyetimize Maharetli Eller Üretici Pazarı ile başladık. Harman Meydanı’nda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın destekleriyle bir kadın üretici pazarı açtık. O şu anda 48’inci pazarını açtı. Aynı zamanda Harman Meydanı’nda küçük bir kafemiz var. Biz oraya kooperatif kafe diyoruz. Orada da küçük organizasyonlar yapıyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer ise Kayseri Valiliğinin destekleriyle oluşturulan bir dikiş atölyesi. Bizim asıl hedefimiz kadınları iş hayatına yerleştirebilmek, onlar adına bir farkındalık oluşturmaktı. Onun için de burada Halk Eğitim kursları başlattık" dedi.

Bilgin, "Şu anda 4’üncü kursumuz açılıyor. İki dikiş, bir tane deri çanta ve bir de çarpana. Ancak sırf bununla kalmıyor, aynı zamanda atölyeler var. Burada kadınlar gelip istedikleri ürünleri değiştirebiliyorlar. Bir de ‘gardırobunu yenile’ diye bir projemiz var. Eskileri yeniye çevirme adına bir proje. Bunu da sosyal sorumluluk adına yapıyoruz. Burada da en büyük destek Valimiz Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’dan. Bizim işimiz pazarla başladı, burayla da devam ediyor. Burada çok güzel vakit geçiriyorlar. Birbirlerini tanıyorlar ve sonunda da bir şeyler üretiyorlar. Onları da isterlerse pazarda satacaklar” şeklinde konuştu.