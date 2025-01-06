TEM'den 1 haftalık operasyon 10 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 7 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.