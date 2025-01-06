TEM'den 1 haftalık operasyon 10 gözaltı

Kayseri'de TEM ekiplerinin yaptığı 1 haftalık çalışmalar neticesinde toplam 10 şahıs yakalandı

TEM'den 1 haftalık operasyon 10 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 7 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de narkotik operasyonunda 21 şahıs tutuklandı
Kayseri'de narkotik operasyonunda 21 şahıs tutuklandı
21 şok uygulamada 5 aranan şahıs yakalandı
21 şok uygulamada 5 aranan şahıs yakalandı
Tekerlekli sandalye çalan 2 çocuk yakalandı
Tekerlekli sandalye çalan 2 çocuk yakalandı
İkiye bölünen aracın sürücüsü ağır yaralandı
İkiye bölünen aracın sürücüsü ağır yaralandı
Büyükkılıç Ak Parti Niğde İl Kongresine iştirak etti
Büyükkılıç Ak Parti Niğde İl Kongresine iştirak etti
Erciyes 38 FK 5 transferi daha duyurdu
Erciyes 38 FK 5 transferi daha duyurdu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!