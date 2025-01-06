Kayseri'de narkotik operasyonunda 21 şahıs tutuklandı
Kayseri'de Narkotik ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde, 475,17 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken 21 şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftalık çalımaları neticesinde; 475,17 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 29 operasyon kapsamında 57 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılarak 21 şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.