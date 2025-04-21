Park ve bahçelerde uygulama: 539 şahıs sorgulandı
Kayseri'de polis ekiplerince park ve bahçelerde yapılan uygulamada 539 kişi ve 48 araç sorgulandı, 7 yoklama kaçağına işlem yapıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde park ve bahçelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Uygulamalar kapsamında 539 şahsın ve 48 aracın sorgusu yapılırken, 7 yoklama kaçağı şahıs tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.