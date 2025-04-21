Park ve bahçelerde uygulama: 539 şahıs sorgulandı

Kayseri'de polis ekiplerince park ve bahçelerde yapılan uygulamada 539 kişi ve 48 araç sorgulandı, 7 yoklama kaçağına işlem yapıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde park ve bahçelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Park ve bahçelerde uygulama: 539 şahıs sorgulandı

Uygulamalar kapsamında 539 şahsın ve 48 aracın sorgusu yapılırken, 7 yoklama kaçağı şahıs tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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