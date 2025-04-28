TEM'den operasyon: 12 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 2, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda ise 7 şahıs olmak üzere toplamda 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.