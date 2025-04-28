TEM'den operasyon: 12 şahıs yakalandı

Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 1 haftalık çalışma neticesinde 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

TEM'den operasyon: 12 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 2, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda ise 7 şahıs olmak üzere toplamda 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de İHH Arama Kurtarma Ekibi Kamp Etkinliği Düzenledi
Kayseri'de İHH Arama Kurtarma Ekibi Kamp Etkinliği Düzenledi
Mahzemin'de Yağmur Duası Programı Gerçekleştirildi
Mahzemin'de Yağmur Duası Programı Gerçekleştirildi
Kayseri, Satrançta Yeni Bir Döneme Giriyor
Kayseri, Satrançta Yeni Bir Döneme Giriyor
'Bireysel İflaslar Kapıda'
'Bireysel İflaslar Kapıda'
Eski Müftü Mehmet Göktaş Hoca'dan Çağrı: 'Müslümanların Birliğinin Temeli Halifeliktir'
Eski Müftü Mehmet Göktaş Hoca'dan Çağrı: "Müslümanların Birliğinin Temeli Halifeliktir"
Sanat ve Sağlık buluştu: Romatizmal Hastalıklar Fotoğraf Sergisi Açıldı
Sanat ve Sağlık buluştu: Romatizmal Hastalıklar Fotoğraf Sergisi Açıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!