TEMA Vakfı'ndan Sultan Sazlığı Milli Parkı ziyareti

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kayseri Şubesi, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeni ile Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret etti. Etkinlik çerçevesinde, 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'na fidan dikildi.

TEMA Vakfı'ndan Sultan Sazlığı Milli Parkı ziyareti
Kayseri GündemEditör

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kayseri Şubesi, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeni ile Sultan Sazlığı Milli Parkı’nı ziyaret etti. Etkinlik çerçevesinde, 300’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı’na fidan dikildi.

Kayseri TEMA gönüllülerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette, kuş müzesi ve ahşap yürüyüş yolları gezilerek kuş gözlemciliği yapıldı. Şube Müdürü Mehmet Özer’in de eşlik ettiği etkinlikte, Araştırmacı ve Kuş Gözlemci Mehmet Ünlü tarafından alanda yaşayan kuşlar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Etkinlik, Kayseri TEMA Vakfı Temsilcisi Abdülkadir Dağlı’nın ağaçların ve doğanın önemiyle ilgili yaptığı konuşma ve fidan dikimi ile sona erdi.

TEMA Vakfı'ndan Sultan Sazlığı Milli Parkı ziyareti
TEMA Vakfı'ndan Sultan Sazlığı Milli Parkı ziyareti
TEMA Vakfı'ndan Sultan Sazlığı Milli Parkı ziyareti
TEMA Vakfı'ndan Sultan Sazlığı Milli Parkı ziyareti
TEMA Vakfı'ndan Sultan Sazlığı Milli Parkı ziyareti
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Gazeteci Azim Deniz'e silahlı saldırı
Gazeteci Azim Deniz'e silahlı saldırı
İyi Parti Adayı Yücel'den Seçim çalışmalarında kamu kaynaklarının kullanılmasına tepki
İyi Parti Adayı Yücel'den Seçim çalışmalarında kamu kaynaklarının kullanılmasına tepki
İnanması zor ama, Sömestrde Erciyes 1,5 milyon insan ağırlamış!
İnanması zor ama, Sömestrde Erciyes 1,5 milyon insan ağırlamış!
Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 8 - Termik Kangalspor: 0
Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 8 - Termik Kangalspor: 0
Başkan Baki Coşkun: 'Milli Görüş Belediyeciliğini Kayseri'de yeniden hakim kılacağız'
Başkan Baki Coşkun: 'Milli Görüş Belediyeciliğini Kayseri'de yeniden hakim kılacağız'
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanları, Kıbrıs Gazisi Fahri Yeniceli'yi ziyaret etti
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanları, Kıbrıs Gazisi Fahri Yeniceli’yi ziyaret etti