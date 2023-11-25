Termometreler sıfırın altını gösterdi, Kangallar özüne döndü

Uzman Kangal köpeği eğitmeni ve yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle birlikte Sivas Kangallarının özüne döndüğünü söyledi.

Hüseyin Yıldız, Sivas Kangal cinsi koruma köpeklerinin kış şartlarında bakımı ve beslenmelerine yönelik bilgiler verdi. Yıldız, kış mevsiminde yavru ve yaşlı Kangal köpeklerinin yuvalarının altına kuru ot ve koyun dışkısı serilmesi gerektiğini söyleyerek, “Mutlaka olması gereken ilk önlem; yaşlılar, yavrular ve düşkünlerin altlarını sıcak tutup, bulunduğu noktalara kuru ot ile altyapılarını oluşturuyoruz. Altlarını doldurduktan sonra problem olmuyor. Bazen koyun dışkıları getirip otlarla harmanlayıp koyuyoruz. O da altlarını ısıtıyor yani bir kalorifer görevi yapıyor” dedi.

“Soğuk Kangala inanılmaz derecede artı değer katıyor”

Uzman Kangal köpeği eğitmeni ve yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Kangal köpeklerinin soğuk havada yaşamasının onlara artı değer kattığını belirtip, “Anadolu merkezli yüksek karasalların aslanları bunlar. Dolayısıyla soğukta mobilize oluyorlar. Soğuk bunların yaşam tadıdır, psikolojik olarak inanılmaz dönüşler yapıyorlar. Bu psikolojik dönüş onlara sağlık katıyor ve insanlara olumlu yansıyor. Beden sağlığı kazanıyorlar. İnsanların artık Anadolu’da sağlam giyinmesi gerektiği dönem ama aslanlarında Anadolu’da açık olduğu dönem başladı. Termometreler sıfırın altına düştüğü zaman Kangallar dediğim gibi mobilize oluyorlar. Dokuları artıyor, sık tüyleri fazlalaşmaya başlıyor dolayısıyla kangallar sağlığını buluyorlar. Soğuk Kangala inanılmaz derecede artı değer katıyor. Bunun için de Kangalda birçok şey görebiliyorsunuz. Eksi arttıkça, çoğaldıkça eksi 20-25 e kadar çok rahat dayanabildiklerini görüyorsunuz. Hatta biz onları kulübelerine alsak da dışarda bakıyoruz bir kar tabakasının altında yatıyorlar” diye konuştu.

“Soğuk onun için bir tatildir”

Yıldız, soğuk havaları Kangal köpeklerinin tatili olarak değerlendirip, “Sıcakkanlı Kangallar, Anadolu’nun aslanları mutlaka soğuğun tadında büyüyorlar, soğuğu seviyorlar. Bu sıcakkanlılıklarından dolayı soğuk hiçbir etki etmiyor. Eskimo’da oranın şartlarına uyumlu yaşayan köpek grupları gibi bizim Anadolu’nun soğuğunun Eskimo’dan soğuk anlamında hiçbir farkı yoktur. Aynı o uyum içerisinde yaşayabiliyorlar. Anadolu merkezli Kangalların soğukta kalmasında herhangi bir olumsuzluk görmeyin, dışarıda yatsa bile dokunmayın. Çünkü o onun tadını yaşıyor. Onun için en önemli yapı soğuğun tadında yaşıyor olabilmek. Nasıl siz hazırlanıyorsunuz tatile gitmek için, soğukta kesinlikle onun için bir tatildir” ifadelerini kullandı.