Hapisle aranan FETÖ/PDY üyesi meslekten ihraç teğmen yakalandı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapisle aranan meslekten ihraç teğmen İ.D., polis ekipleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç teğmen İ.D. (32) yakalanarak cezaevine teslim edildi.