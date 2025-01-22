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Terör suçundan örgütüne üye olmak suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru S.K. ve meslekten ihraç Doç. Doktor S.Ş polis tarafından yakalandı.

Terör suçundan örgütüne üye olmak suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru S.K. (39) ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç Doç. Doktor S.Ş. (41) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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