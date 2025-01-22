Terör suçundan örgütüne üye olmak suçundan aranan 2 kişi yakalandı
Kayseri'de terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru S.K. ve meslekten ihraç Doç. Doktor S.Ş polis tarafından yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru S.K. (39) ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç Doç. Doktor S.Ş. (41) yakalanarak cezaevine teslim edildi.