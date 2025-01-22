Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 392 adet sentetik hap ele geçirildi. Araçta bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri Talas İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde takibi yapılan araçta gerçekleştirilen arama neticesinde 392 adet sentetik hap ele geçirildi. Araçta bulunan Y.A., F.B., H.A., H.K.D. ve M.A.Ö. isimli şüpheliler gözaltına altına alındı. Şüpheliler hakkında “Uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak” ile “Uyuşturucu madde satın almak kullanmak ve bulundurmak” suçundan işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

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